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С 23 по 24 сентября на автодроме Kazan Ring пройдёт заключительный этап РСКГ

12 сентября 2017, вторник. 14:28 Авто

Очередной сезон главных русских гонок (РСКГ) завершится гоночным уик-эндом на автодроме Kazan Ring, где 23 и 24 сентября станут известны имена чемпионов и обладателей Кубков России в пяти классах – и определятся они в ходе 10 напряжённых заездов.

Во время финала СМП РСКГ зрители смогут насладиться борьбой лучших пилотов страны и Татарстана, которую спортсмены продемонстрируют во время пяти субботних и пяти воскресных гонок. В перерывах можно пообщаться с именитыми спортсменами во время автограф-сессий, принять участие в конкурсах для взрослых и детей и собственными глазами увидеть, чем живет гоночный паддок, отмечается в официальном пресс-релизе РСКГ.

Также в эти выходные станет известно имя счастливчика из числа зрителей, которому достанется хетчбэк LADA Kalina Drive Active. На протяжении всего сезона титульный партнёр СМП РСКГ, LADA Sport ROSNEFT, разыгрывал среди болельщиков новые автомобили. До этого владельцами машин становились жители республик Чечня и Татарстан, Смоленской, Нижегородской и Московской областей.

Расписание седьмого этапа РСКГ
23 сентября
08:30 — 10:45. Квалификации всех классов
11:15 — 11:45. «Национальный». Гонка 1 (15 кругов — старт с хода)
12:25 — 12:55. «Супер-продакшн». Гонка 1 (15 кругов — старт с хода)
13:00 — 14:00. Автограф-сессия
14:10 — 14:40. «Туринг». Гонка 1 (15 кругов — старт с хода)
15:15 — 15:45. «Туринг-Лайт». Гонка 1 (15 кругов — старт с хода)
16:20 — 16:40. «Национальный Юниор». Гонка 1 (8 кругов — старт с хода)

24 сентября
8:50 — 10:40. Разминка всех классов
11:15 — 11:50. «Национальный». Гонка 2 (18 кругов — старт с места)
12:25 — 13:00. «Супер-продакшн». Гонка 2 (18 кругов — старт с места)
13:00 — 14:00. Автограф-сессия
14:05 — 14:40. «Туринг». Гонка 2 (18 кругов — старт с места)
15:15 — 15:50. «Туринг-Лайт». Гонка 2 (18 кругов — старт с места)
16:20 — 16:45. «Национальный Юниор». Гонка 2 (9 кругов — старт с места).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Авто
12 сентября 2017, вторник
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10 сентября 2017, воскресенье
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