Риккардо: пример Росси в борьбе с молодёжью вдохновляет меня

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо вдохновлён примером гонщика MotoGP Валентино Росси, которому в последние годы приходится иметь дело с молодыми напарниками, однако он всё ещё находит способ справляться с давлением, несмотря на свои 38 лет. Сам Риккардо чувствует себя в похожей ситуации после прихода в команду Макса Ферстаппена.



«Я никогда не делал этого прежде. У меня никогда не было напарника, который был бы гораздо младше меня. Прежде я сам был младшим напарником. Ну или таким же по возрасту. Так что я сейчас в ситуации, похожей на ту, в которой оказался Себастьян Феттель, когда я пришёл к нему в напарники в «Ред Булл».



Думаю, что вокруг Макса было больше шумихи, чем вокруг меня. Это то, с чем имеет дело Валентино (Росси) последние лет десять. При такой ситуации у вас есть два пути. Ты либо можешь думать, что твой напарник привлёк к себе всё внимание публики, и это может негативно сказаться на твоих выступлениях, или же ты можешь действовать иначе.



В этом сезоне Макс стал лучше, но я просто признаю это, вместо того чтобы искать оправдания. Я пытался выяснить, как я могу стать лучше, постараться быть впереди. И я думаю, что именно это делал Валентино Росси в последние несколько лет. Молодые гонщики приходят и становятся всё лучше и лучше, и он (Росси) нашёл способ продолжать развиваться», — цитирует Риккардо Autosport.