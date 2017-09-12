Маллья: «Форс Индия» не расслабляется, развитие VJM10 продолжается

Руководитель «Форс Индия» Виджай Маллья дал свой комментарий в преддверии Гран-при Сингапура.



«Очень здорово, что наша команда располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов, когда мы готовимся к гонке в Сингапуре. Сильное выступление в Монце принесло нам 10-й финиш в очках двумя машинами в этом сезоне, что стало возможно благодаря огромным усилиям всей команды.



Осталось семь гонок, и нам просто нужно делать то, что мы делали весь год. Речь идёт о том, чтобы быть стабильными, набирать очки и использовать наши возможности.



Мы не успокоились. Развитие болида VJM10 продолжается и пойдёт на пользу машине на 2018 год. Мы до сих пор привозим новые детали на трассу, и в предстоящий уик-энд у нас будут обновления», — цитирует Маллью пресс-служба «Форс Индия».