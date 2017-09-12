Феттель: мне всё равно, каков расклад сил на бумаге

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился соображениями относительно дальнейшей борьбы за чемпионский титул. По словам немца, он не переживает, что после Гран-при Сингапура в календаре чемпионата не останется трасс, подходящих болидам Скудерии.

«Я умею читать, но мне всё равно, каков расклад сил и что написано на бумаге. Мне нравятся все треки, так что я с нетерпением жду того, что будет дальше. Чем сложнее складывается борьба, тем интересенее.

«Мерседес» прибавил, но я сконцентрирован на том, что происходит в нашей команде и это заставляет меня с оптимизмом смотреть в будущее. К тому же, всегда есть моменты, которые нельзя спрогнозировать и зачастую, они наиболее увлекательные", — приводит слова Феттеля ESPN.