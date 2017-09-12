Гонками поддержки Формулы-E станет чемпионат электрокроссоверов «Ягуар»

С пятого сезона Формулы-E, который стартует в конце 2018 года, гонками поддержки чемпионата электроформул станет моносерия Jaguar I-PACE eTROPHY, о создании которой было объявлено на автосалоне во Франкфурте.

В новом чемпионате смогут принять участие не менее 20 пилотов, которые будут выступать на одинаковых кроссоверах Jaguar I-PACE с электродвигателем. Технические характеристики машин и стоимость участия в серии будут объявлены позже.

В «Ягуаре» отметили, что гонки на кроссоверах будут проходить в те же уик-энды и на тех же трассах, что и заезды Формулы-E. В серии I-PACE eTROPHY принять участие смогут любые гонщики, имеющие международную гоночную лицензию.