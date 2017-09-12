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Эксперт: Формуле-1 посчастливилось избежать кибератак

12 сентября 2017, вторник. 18:47 Авто

Джон Занни, президент компании Acronis, занимающейся разработкой системных решений для корпоративных и домашних пользователей по работе с жёсткими дисками, резервным копированием данных, редактированию дисков, уничтожению данных, и прочих средств, заявил, что Ф-1 следует позаботиться о своей кибербезопасности, отметив, что пока организации удалось избежать серьёзных препятствий по счастливому стечению обстоятельств.

«Такие команды как „Торо Россо“ находятся в безопасности (компания заключила договор о сотрудничестве с „Торо Россо“ в минувшем году — прим. „Чемпионата“), потому как они серьёзно относятся к этим вопросам. Но что касается Формулы-1 в целом, то до этих пор ей посчастливилось избежать кибератак, связанных с вирусом-вымогателем. Надеюсь, это везение останется с Ф-1 и в будущем.

Это очень популярный спорт, а это именно то, что обычно и становится целью. Так что к этому нужно относиться серьёзно. Сообщество Формулы-1 очень изолированное, здесь все знают друг друга, потому никто не думает о этой проблеме всерьёз, здесь не задумываются о взломе системы неизвестными хакерами. Это вызывает беспокойство. Думаю, что кто-то действительно очень умный может задуматься о том, как осуществить взлом системы. Тем не менее в Формуле-1 все с удивлением задаются вопросом, зачем кому-то такое делать. Но как по мне, программы с вирусом-вымогателем будут лишь распространяться", — цитирует Занни Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Новости. Авто
12 сентября 2017, вторник
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