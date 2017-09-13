Если «Порше» купит «Ред Булл», «Торо Россо» может быть продан «Хонде»

Продолжают набирать обороты слухи о том, что «Порше» может вернуться в Формулу-1, выкупив команду «Ред Булл» с сохранением на ключевых должностях руководителя Кристиана Хорнера и руководителя технического департамента Эдриана Ньюи.



Ранее появилась информация, что «Порше» может прийти в Ф-1 со своей командой на базе «Ред Булл» в 2021 году, когда в силу вступит новый моторный регламент.



Теперь появились предположения, что младшая команда «Ред Булл», «Торо Россо», будет продана «Хонде», сообщает F1Today.



12 сентября стало известно, что команда Формулы-1 «Макларен» достигла соглашения о расторжении сотрудничества с «Хондой», заключив контракт с «Рено». Это косвенно подтвердило слухи о том, что «Торо Россо» перейдёт на моторы «Хонды» с сезона-2018.

«Порше» может вернуться в Формулу-1, выкупив «Ред Булл»