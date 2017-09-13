175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мотор «Мерседеса» Ф-1 установил новое достижение при испытаниях на стенде

13 сентября 2017, среда. 13:18 Авто

Двигатель для Формулы-1 от немецкого производителя «Мерседес» на испытательном стенде в Бриксворте позволил впервые достичь отметки в 50% тепловой эффективности. Предполагается, что прогресс немецкого производителя позволил сделать его M08 EQ Power+ самым эффективным гоночным двигателем и одним из самых эффективных моторов в мире, сообщает Autosport.

Тепловая эффективность моторов стала ключевой областью для современных разработчиков моторов и подразумевает максимальное извлечение полезной энергии из заданного количества топлива.

В эпоху гибридных турбомоторов в Формуле-1 это особенно важно, поскольку есть строгий предел на топливо в 105 кг на гонку.

В настоящее время мотор «Мерседеса» приближается к уровням тепловой эффективности, достигаемым дизельными моторами, которые используются на больших контейнерных судах, хотя газовые турбины могут обеспечить эффективность более 60%.

Хотя эффективность 50% пока ещё не достигнута на трассе, нынешние моторы гораздо более эффективны, чем старые «атмосферники» V8, обеспечивавшие лишь 29% тепловой эффективности.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес
Новости. Авто
13 сентября 2017, среда
13:18 Мотор «Мерседеса» Ф-1 установил новое достижение при испытаниях на стенде
12:34 Если «Порше» купит «Ред Булл», «Торо Россо» может быть продан «Хонде»
12:07 Риккардо: в 2018 году «Ред Булл» должен бороться за титул, чтобы я остался
11:42 Кэри: наша цель — сохранить Гран-при Сингапура в календаре Ф-1
11:05 Вольф: введение потолка бюджетов должно быть плавным
10:52 Хаккинен: наказание пилотов за перерасход моторов и замену КП — это смешно
09:36 NASCAR. Даника Патрик покинет команду Stewart-Haas Racing по окончании сезона
00:16 Владельцы Формулы-1 с 2021 года планируют ввести потолок бюджетов
12 сентября 2017, вторник
23:58 «Мерседес» подписал партнёрское соглашение с компанией Rubrik
22:19 «Порше» может вернуться в Формулу-1, выкупив «Ред Булл»
21:17 Верляйн: гонка в Сингапуре — любимая в сезоне
20:53 Экклстоун: проблемы «Макларена» — в самой команде, а не в «Хонде»
19:56 «Макларен» договорился о разрыве с «Хондой» и трёхлетнем контракте с «Рено»
19:39 Эрикссон: гонка в Сингапуре — одна из лучших в году
18:47 Эксперт: Формуле-1 посчастливилось избежать кибератак
18:41 «БМВ» представила новое гоночное купе M8 GTE
18:41 Гонками поддержки Формулы-E станет чемпионат электрокроссоверов «Ягуар»
17:54 Феттель: мне всё равно, каков расклад сил на бумаге
16:59 Виньялес: «Ямаха» должна улучшить свои выступления в дождь
15:52 Маллья: «Форс Индия» не расслабляется, развитие VJM10 продолжается
14:48 Риккардо: пример Росси в борьбе с молодёжью вдохновляет меня
14:28 С 23 по 24 сентября на автодроме Kazan Ring пройдёт заключительный этап РСКГ
14:13 Седых: сезон РДС завершён, команда ищет новых партнёров
14:07 Окон: необычный график Гран-при Сингапура для меня не является проблемой
13:36 Перес: цель «Форс Индия» в Сингапуре — набрать очки
13:23 «Пирелли»: для Сингапура хорошая стратегия всегда имеет фундаментальное значение
12:51 Пучинин: итог сезона – 10-е место из 50 с лишним возможных, хочу подняться выше!
12:28 «Торо Россо» представил видео круга Квята по Сингапуру в симуляторе
11:40 Алёшин об уходе из IndyCar: иногда факторы складываются не в твою пользу
11:17 Алёшин: ощущения от дрэгстера невероятные — всё дрожит, гремит
10:46 Объявление о расставании «Макларена» с «Хондой» ожидается 13-14 сентября
10:44 Хэмилтон снялся в рекламном ролике нового гиперкара «Мерседес»
09:47 Довициозо: вопрос о чемпионстве полностью открыт
00:58 Вильнёв: мне трудно судить Квята и других россиян, они похожи на пилотов из Азии
00:15 Хаас: главная проблема команды — собственные ошибки
11 сентября 2017, понедельник
22:53 Булье: гонка в Сингапуре — один из лучших шансов «Макларена»
21:55 В «Заубере» анонсировали партнёрство с компанией Flex-Box на Гран-при Сингапура
20:24 Маркес: опечалили аплодисменты фанатов, когда я упал
20:14 Вольф: трасса в Сингапуре лучше подойдёт «Ред Булл» и «Феррари»
19:50 Сайнс-младший: торговые центры в Сингапуре? Я противник шопинга
19:36 Квят: в Сингапуре всё может произойти, а я приеду хорошо готовым
19:30 Сейвард: Палмер подходит «Уильямсу» по всем параметрам
19:10 Ван дер Марк заменит Росси на этапе в Арагоне
18:56 Сайнс-младший уже прошёл подгонку сиденья в «Рено»
18:08 Чивчян: глядя на дрифт с трибун, был поражён, насколько это красиво
Все новости RSS
Партнерский контент