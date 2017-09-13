175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Сильверстоун» может исчезнуть из календаря MotoGP

13 сентября 2017, среда. 14:10 Авто

Автодром «Сильверстоун» рискует остаться без этапа чемпионата MotoGP. В предварительном календаре на 2018 год Гран-при Великобритании значится как требующий подтверждения.

Сильверстоун принимал гонку MotoGP с 2010 года, перехватив её у «Доннингтон-парка», где британский этап MotoGP проводился с 1987 по 2009 год. Как сообщает Autosport, на данный момент промоутер MotoGP компания Dorna ведёт переговоры как с руководством «Сильверстоуна», так и с руководством «Доннингтон-парка».

Предварительный календарь MotoGP на сезон-2018
Катар — 18 марта
Аргентина — 8 апреля
Остин — 22 апреля
Херес — 6 мая
Ле-Ман — 20 Мая
Муджелло — 3 июня
Барселона — 17 июня
Нидерланды — 1 июля
Германия — 15 июля
Чехия — 5 августа
Австрия — 12 августа
Великобритания — 26 августа
Мизано — 9 сентября
Арагон — 23 сентября
Таиланд — 7 октября
Япония — 21 октября
Австралия — 28 октября
Малайзия — 4 ноября
Валенсия — 18 ноября.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
MotoGP
Новости. Авто
13 сентября 2017, среда
14:46 Вольф: решение о продлении контракта с Боттасом принималось легко
14:36 Боттас: продление контракта доказывает, что я заслужил доверие «Мерседеса»
14:15 Валттери Боттас продлил контракт с «Мерседесом» на 2018 год
14:10 «Сильверстоун» может исчезнуть из календаря MotoGP
13:18 Мотор «Мерседеса» Ф-1 установил новое достижение при испытаниях на стенде
12:34 Если «Порше» купит «Ред Булл», «Торо Россо» может быть продан «Хонде»
12:07 Риккардо: в 2018 году «Ред Булл» должен бороться за титул, чтобы я остался
11:42 Кэри: наша цель — сохранить Гран-при Сингапура в календаре Ф-1
11:05 Вольф: введение потолка бюджетов должно быть плавным
10:52 Хаккинен: наказание пилотов за перерасход моторов и замену КП — это смешно
09:36 NASCAR. Даника Патрик покинет команду Stewart-Haas Racing по окончании сезона
00:16 Владельцы Формулы-1 с 2021 года планируют ввести потолок бюджетов
12 сентября 2017, вторник
23:58 «Мерседес» подписал партнёрское соглашение с компанией Rubrik
22:19 «Порше» может вернуться в Формулу-1, выкупив «Ред Булл»
21:17 Верляйн: гонка в Сингапуре — любимая в сезоне
20:53 Экклстоун: проблемы «Макларена» — в самой команде, а не в «Хонде»
19:56 «Макларен» договорился о разрыве с «Хондой» и трёхлетнем контракте с «Рено»
19:39 Эрикссон: гонка в Сингапуре — одна из лучших в году
18:47 Эксперт: Формуле-1 посчастливилось избежать кибератак
18:41 «БМВ» представила новое гоночное купе M8 GTE
18:41 Гонками поддержки Формулы-E станет чемпионат электрокроссоверов «Ягуар»
17:54 Феттель: мне всё равно, каков расклад сил на бумаге
16:59 Виньялес: «Ямаха» должна улучшить свои выступления в дождь
15:52 Маллья: «Форс Индия» не расслабляется, развитие VJM10 продолжается
14:48 Риккардо: пример Росси в борьбе с молодёжью вдохновляет меня
14:28 С 23 по 24 сентября на автодроме Kazan Ring пройдёт заключительный этап РСКГ
14:13 Седых: сезон РДС завершён, команда ищет новых партнёров
14:07 Окон: необычный график Гран-при Сингапура для меня не является проблемой
13:36 Перес: цель «Форс Индия» в Сингапуре — набрать очки
13:23 «Пирелли»: для Сингапура хорошая стратегия всегда имеет фундаментальное значение
12:51 Пучинин: итог сезона – 10-е место из 50 с лишним возможных, хочу подняться выше!
12:28 «Торо Россо» представил видео круга Квята по Сингапуру в симуляторе
11:40 Алёшин об уходе из IndyCar: иногда факторы складываются не в твою пользу
11:17 Алёшин: ощущения от дрэгстера невероятные — всё дрожит, гремит
10:46 Объявление о расставании «Макларена» с «Хондой» ожидается 13-14 сентября
10:44 Хэмилтон снялся в рекламном ролике нового гиперкара «Мерседес»
09:47 Довициозо: вопрос о чемпионстве полностью открыт
00:58 Вильнёв: мне трудно судить Квята и других россиян, они похожи на пилотов из Азии
00:15 Хаас: главная проблема команды — собственные ошибки
11 сентября 2017, понедельник
22:53 Булье: гонка в Сингапуре — один из лучших шансов «Макларена»
21:55 В «Заубере» анонсировали партнёрство с компанией Flex-Box на Гран-при Сингапура
20:24 Маркес: опечалили аплодисменты фанатов, когда я упал
20:14 Вольф: трасса в Сингапуре лучше подойдёт «Ред Булл» и «Феррари»
19:50 Сайнс-младший: торговые центры в Сингапуре? Я противник шопинга
19:36 Квят: в Сингапуре всё может произойти, а я приеду хорошо готовым
Все новости RSS
Партнерский контент