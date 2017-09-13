Боттас: продление контракта доказывает, что я заслужил доверие «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал продление контракта с немецкой командой на 2018 год.



«Для меня большая честь продолжить работать с «Мерседесом» в 2018 году и оставаться частью семьи «Мерседес». Вместе мы становимся сильнее день ото дня и продолжаем напряжённо работать. Я считаю, что предел для нас — это небо.



Команда наняла меня на 2017 год, оказав большое доверие мне и доверившись моим навыкам. Этот новый контракт на 2018 год показывает, что я заслужил это доверие. Я счастлив, что отпраздновал свою первую победу в гонках в «Серебряных стрелах». Тем не менее всегда есть потенциал для улучшений, и я до сих пор не показал весь свой потенциал. Я буду продолжать упорно работать как на трассе, так и вне её, для дальнейшего улучшения своих гоночных навыков, получения лучших результатов и демонстрации того, что оказанное мне доверие было правильным решением», — цитирует Боттаса пресс-служба «Мерседеса».