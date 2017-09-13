Вольф: решение о продлении контракта с Боттасом принималось легко

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал продление контракта с Валттери Боттасом на 2018 год.



«В этом году мы поставили Валттери перед серьёзным вызовом, наняв его в последний момент в пару к лучшему пилоту в качестве товарища по команде. Учитывая это, его результаты кажутся ещё более впечатляющими.



Были и взлёты, и падения, однако взлётов было больше, чем падений. И были также яркие моменты, такие как две его победы — в России и Австрии. В целом кривая его выступлений сделала для нас лёгким принятие решения о продлении контракта.



Бонусами для нас стали взаимное уважение и соблюдение принципов спорта между нашими пилотами. Химия и динамика в отношениях Валттери с Льюисом — это то, что нам нужно для борьбы с нашими конкурентами», — цитирует Вольфа пресс-служба «Мерседеса».