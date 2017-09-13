16 сентября на «Сочи Автодроме» состоится финальный этап Кубка России Mitjet, по итогам которого будут определены победители и призеры сезона-2017, сообщает пресс-служба серии. Впервые в истории российской гоночной серии Mitjet в 2017 году состоялся шестиэтапный Кубок России.



Безоговорочный лидер сезона Иван Лукашевич ещё в Казани обеспечил себе звание обладателя Кубка России Mitjet-2017, но за второе место развернётся ожесточённая борьба между Дмитрием Гвазавой, Андреем Агафоновым и Алексеем Карачевым.



Закручивает интригу до предела регламент Кубка России Mitjet, согласно которому две худшие гонки сезона не идут в зачет при финальном подсчете баллов. В категории Semi-PRO борьба за победу в Кубке будет идти вплоть до финишного флага последней гонки. Дмитрий Бударин, Антон Немкин и Константин Гугкаев с равными шансами претендуют на итоговый успех в сезоне.



Впервые в истории российской гоночной серии Mitjet в финальном этапе Кубка России на стартовой прямой окажется 21 машина.

Кубка России Mitjet — 2017 завершится на «Сочи Автодроме»