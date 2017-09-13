Хасегава: надеюсь, в Сингапуре пилоты «Макларена» поборются за очки

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава поделился ожиданиями от Гран-при Сингапура, выразив надежду, что на подходящей трассе Марина Бей, пилоты команды сумеют набрать зачётные очки.

«Мы были разочарованы нашими последними гонками, но у нас был и позитив, в частности, я говорю о скорости, которую мы продемонстрировали в Монце. Извилистая трасса Марина Бей, с множество поворотов, не требует столь большой мощности двигателя, что играет нам на руку.

Ключом к успеху станет правильный баланс между работой шасси и мощностью, так что наши инженеры тяжело работают, стремясь добиться оптимальных настроек. Надеюсь, мы сумеем обеспечить пилотов конкурентоспособной машиной и они поборются за столь нужные очки", — цитирует Хасегаву пресс-служба «Макларена».