Ферстаппен: проблемы с болидом всегда случаются именно в воскресенье

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, рассказал о отношении к проблемам, которые преследуют его по ходу сезона. По словам голландца, позитивной стороной ситуации является то, что неудачи преследуют его именно сейчас, в момент, когда он не ведёт борьбу за титул.

«Люди говорят о моём агрессивном стиле вождения, но я такой, какой я есть.Кому-то сложно оценить мою работу, потому что они не знают, что происходит, когда ты находишься в болиде. Как по мне, я делаю всё правильно. Когда необходимо быть спокойным — я спокоен, когда требуется агрессия — я агрессивен.

Сезон складывается не в мою пользу. Я прилагаю усилия, но проблемы преследуют меня, и, зачастую, случаются в воскресенье. Но из этого можно извлечь и некоторые уроки, это закаляет и делает меня сильнее. В конце концов, хорошо, что это случается сейчас, а не в тот момент, когда я веду борьбу за титул. Я только на старте карьеры.

Что касается гонки в Сингапуре, то мы были успешны тут в прошлом и мы можем претендовать на борьбу с топ-командами", — цитирует Ферстаппена Straits Times.