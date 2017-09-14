Кэри считает маловероятным возвращение Гран-при Кореи и Индии в Ф-1

Руководитель Формулы-1 Чейз Кэри признался, что вряд ли удастся вернуть в календарь «Королевских автогонок» Гран-при Кореи и Гран-при Индии. Оба этих этапа появились в календаре при Берни Экклстоуне, однако продержались там очень недолго.



«У нас была гонка в Корее и у нас была гонка в Индии, но они были разовыми, сделками на день, не направленными на развитие спорта», — рассказал Кэри в интервью All That Matters.



Также Кэри рассказал, что у него с Экклстоуном были разные взгляды на управление Формулой-1. «У нас с Берни были дебаты. Он говорил, что спорт нуждается в диктаторе, а я говорил, что спорту нужен лидер».