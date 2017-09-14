Стролл: Сингапур — новая территория для меня, но я готов

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл дал комментарий в преддверии Гран-при Сингапура.



«Сингапур – новая территория для меня, но я не против этого. Пока что единственной ночной гонкой, которую я провёл, был Гран-при Бахрейна. Но это, очевидно, будет совсем другое, так как это уличная гонка. Мне нравится конфигурация трека, судя по тому, что я видел, он очень техничен. Хотя сам Сингапур является очень классным местом для посещения, температура окружающей среды будет не самой приятной. Когда мы будем там гоняться, воздух будет горячим и влажным. Гонка будет очень требовательной к физическим кондициям, перед отправлением туда мы проводим тренировки в жарких условиях. Однако обычно вы просто проводите нормальные тренировки, а потом страдаете от жары”, — цитирует Стролла пресс-служба «Уильямса».