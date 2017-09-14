ФИА приняла меры против срезания второго поворота в Сингапуре

ФИА приняла меры для того, чтобы пилоты не получали преимущества за счёт срезания второго поворота на трассе Гран-при Сингапура. В официальном письме, направленном командам, сообщается, что любой гонщик, выехавший за пределы трассы во втором повороте, обязан объехать конус, размещённый в зоне вылета, с правой стороны и вернуться на трассу по внешней траектории третьего поворота.



Также ФИА подтвердила, что на некоторых участках трека был перестелен асфальт, а именно в первом и втором поворотах, на стометровом участке после пятого поворота, отрезке между 12-м и 13-м виражами и в зонах 15-го, 16-го и 17-го поворотов. Кроме того, немного увеличилась ширина пит-лейна, а пит-уолл была отодвинута от боксов на 275 мм.