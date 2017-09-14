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«Форс Индия» привезла в Сингапур радикально обновлённый «акулий плавник»

14 сентября 2017, четверг. 13:03 Авто

«Форс Индия» привезла на Гран-при Сингапура радикально обновлённый «акулий плавник», призванный максимально увеличить уровень прижимной силы. На гребне плавника, замеченного в паддоке болида «Форс Индия», располагаются 32 винглета (коротких крыла), которые, как предполагается, позволят увеличить уровень прижимной силы на заднюю часть машины, что очень важно на уличной трассе «Марина Бей».

Кроме того, привезённая в Сингапур машина оснащена более агрессивным T-крылом с тремя отдельными элементами со сдвоенными плоскостями.

Фото доступно в «твиттере» корреспондента Auto Motor und Sport Тоби Грюнера.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Формула-1 Гран-при Сингапура Фото
Новости. Авто
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