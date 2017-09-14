Палмер: я буду гоняться за «Рено» вплоть до Абу-Даби

Пилот «Рено» Джолион Палмер твёрдо уверен в том, что сохранит место в команде до конца текущего сезона. Ранее появились предположения, что уже на Гран-при Малайзии его может заменить Карлос Сайнс-младший.



Ожидается, что испанец перейдёт в «Рено» в рамках сделки, в результате которой французский производитель освободит от контракта команду «Торо Россо», за которую гоняется Сайнс.



«У меня есть семь гонок. Я буду гоняться в Малайзии, и я буду гоняться до Абу-Даби. На протяжении 35 гонок высказывались предположения, что я не буду гоняться в следующей или потеряю место через несколько гонок. В этом нет ничего нового для меня. В этом году в большинстве гонок ситуация была такой же, и ничего не изменилось», — цитирует Палмера F1Fanatic.