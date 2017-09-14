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Алонсо: решение на 2018 год приму после «Макларена»

14 сентября 2017, четверг. 14:52 Авто

Испанский гонщик Фернандо Алонсо ожидает, что вопрос о его будущем решится в ближайшие две недели, однако готов дать время «Макларену», чтобы команда разобралась со своим вопросами.

Ожидается, что 15 сентября «Макларен» объявит о переходе на моторы «Рено» со следующего сезона.

«Везде есть свои варианты, и все они очень хорошие. Нужно просто быть терпеливым и подождать пару недель. Что бы я ни делал в следующем году, я буду это делать, потому что хочу побеждать. Я не буду выступать в какой-то серии ради борьбы за топ-10 или топ-15, или что-то в этом роде. Есть много вариантов, которые я изучаю.

Формула-1 — это мой первый и единственный приоритет, поэтому я буду ждать, чтобы принять решение относительно неё, прежде чем буду думать о других сериях.

Кроме того, я также хочу дать время своей команде. Мы вместе преодолевали сложности. Я хочу собраться вместе, чтобы принять решение, увидеть машину на следующий год, и после того, как они примут своё решение, я приму своё.

Я хочу оставаться лояльным команде и не принимать никаких решений до них. Я расслаблен и счастлив, посмотрим, что произойдёт в ближайшие недели», — цитирует Алонсо GPUpdate.

Источник: GPUpdate Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Фернандо Алонсо контракты гонщиков Формулы-1
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