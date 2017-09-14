Райкконен: «Феррари» фаворит в Сингапуре? Эти слова ничего не значат

Пилот «Феррари» Кими Райкконен не воспринимает всерьёз заявления о том, что итальянская команда будет фаворитом на Гран-при Сингапура, поскольку характеристики этого трека лучше подходят её болиду.



«Мы об этом не думаем. Опять происходит одна и та же история, одни и те же вопросы нам задают каждый гоночный уик-энд. Вы думаете, что одна из команд будет фаворитом на той или иной трассе, но это ещё ничего не гарантирует и ничего не меняет. Только в воскресенье после окончания гонки у вас будет реальный результат», — цитирует Райкконена Crash.