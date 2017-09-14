Сайнс-младший: слухи о моём переходе — хороший сигнал

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший рад слухам о его переходе в «Рено».

«Я всегда говорил, что слухи вокруг вас говорят лишь о том, что вы достойно делаете свою работу. Так что для меня это, очевидно, хороший сигнал, я точно не расстраиваюсь из-за них. Они меня не отвлекают. Я знаю, что сейчас выступаю за „Торо Россо“ и готовлюсь к гонкам, как и всегда.

Я не уделяю большого внимания всему происходящему, полагаюсь на свою команду. Я ясно дал понять, что мои амбиции — стать чемпионом мира. И я выбираю самый короткий путь к этой цели. Сейчас моя карьера зависит от «Ред Булл», я полностью доверяю им и просто жду их решения", — цитирует Сайнса Crash.