Менеджер Сайнса: близки к контракту с «Рено» на 2018 год, про Малайзию не слышал

Карлос Оньоро Сайнс, менеджер пилота «Торо Россо» Карлоса Сайнса-младшего, заявил, что испанец перейдёт в «Рено», но только в 2018 году.

«Могу подтвердить, что мы близки к сделке с „Рено“, но пока ничего не подписано. Дело в деталях, но мы надеемся очень скоро договориться о контракте на 2018 год.

Я читал истории, что Карлос будет выступать за «Рено» уже в этом сезоне, но для меня это полная новость. Мы этого не обсуждали… может, о чём-то договариваются «Ред Булл» и «Рено», но я не знаю о смене команды в этом сезоне", — цитирует Сайнса GP Update.