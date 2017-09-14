175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Квят про уход Сайнса: видите, как я плачу?

14 сентября 2017, четверг. 19:16 Авто

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят едко пошутил в ответ на вопрос о том, что чувствует из-за потенциального ухода из команды Карлоса Сайнса-младшего.

«Мне очень грустно. Видите, как я плачу?

Что бы ни случилось, рано или поздно мы снова можем оказаться в одной команде. Но я не знаю, что будет. Это его будущее, не моё", — цитирует Квята F1i.

Также россиянин прокомментировал ситуацию со своим контрактом, который пока не продлён на 2018 год.

«Сначала команде надо разобраться со своим будущим. Думаю, когда всё станет ясно, мне сообщат. Но я не волнуюсь из-за этой ситуации. Чем быстрее я узнаю, тем лучше, но давить на команду в трудное время не стану. Я понимающий человек, так что дам им сосредоточиться на самом важном», — сказал Квят.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Даниил Квят Карлос Сайнс-младший
Новости. Авто
14 сентября 2017, четверг
19:16 Квят про уход Сайнса: видите, как я плачу?
18:13 Менеджер Сайнса: близки к контракту с «Рено» на 2018 год, про Малайзию не слышал
17:40 Масса: «Уильямс» должен показать, что хочет, чтобы я остался
17:40 Сайнс-младший: слухи о моём переходе — хороший сигнал
16:50 Ферстаппена не беспокоят слухи о прекращении партнёрства «Ред Булл» с «Рено»
16:01 Райкконен: «Феррари» фаворит в Сингапуре? Эти слова ничего не значат
15:27 Хэмилтон: надеюсь, в следующем году Алонсо включится в борьбу за титул
14:52 Алонсо: решение на 2018 год приму после «Макларена»
14:23 Палмер: я буду гоняться за «Рено» вплоть до Абу-Даби
13:52 Autosport: «Торо Россо» и «Хонда» договорились о трёхлетнем контракте
13:03 «Форс Индия» привезла в Сингапур радикально обновлённый «акулий плавник»
12:21 Вандорну не потребовалась замена MGU-K перед Гран-при Сингапура
11:45 Источник: «Рено» решил прекратить снабжать моторами «Ред Булл» после 2018 года
11:35 Прост: это позор, что в Ф-1 нет Буэми
11:32 ФИА приняла меры против срезания второго поворота в Сингапуре
11:01 Масса: температура и влажность делают гонку в Сингапуре одной из самых сложных
10:43 Стролл: Сингапур — новая территория для меня, но я готов
10:04 Кэри считает маловероятным возвращение Гран-при Кореи и Индии в Ф-1
00:33 Ферстаппен: проблемы с болидом всегда случаются именно в воскресенье
13 сентября 2017, среда
23:10 Феттель: думаю, «Феррари» продолжит прибавлять в мощи
22:07 Хасегава: надеюсь, в Сингапуре пилоты «Макларена» поборются за очки
20:07 Столл: если «Рено» будет работать с 4 командами, мы нанесём ущерб одной из них
19:15 Квят отказался комментировать возможное партнёрство «Торо Россо» и «Хонды»
18:32 Сайнс: мне не позволяют комментировать слухи
17:53 Кубок России Mitjet — 2017 завершится на «Сочи Автодроме»
17:53 Сироткин — о возможном дебюте в Ф-1: что-то загадывать пока очень рано
17:38 «Мерседес» не планирует менять стратегию в Формуле-1 до 2021 года
16:44 Кэри: «Хонда» кажется преданной Формуле-1
15:43 Алонсо, Хэмилтон и Риккардо примут участие в пресс-конференции ГП Сингапура
15:30 Обновлена таблица составов команд Формулы-1 на сезон-2018
14:46 Вольф: решение о продлении контракта с Боттасом принималось легко
14:36 Боттас: продление контракта доказывает, что я заслужил доверие «Мерседеса»
14:15 Валттери Боттас продлил контракт с «Мерседесом» на 2018 год
14:10 «Сильверстоун» может исчезнуть из календаря MotoGP
13:18 Мотор «Мерседеса» Ф-1 установил новое достижение при испытаниях на стенде
12:34 Если «Порше» купит «Ред Булл», «Торо Россо» может быть продан «Хонде»
12:07 Риккардо: в 2018 году «Ред Булл» должен бороться за титул, чтобы я остался
11:42 Кэри: наша цель — сохранить Гран-при Сингапура в календаре Ф-1
11:05 Вольф: введение потолка бюджетов должно быть плавным
10:52 Хаккинен: наказание пилотов за перерасход моторов и замену КП — это смешно
09:36 NASCAR. Даника Патрик покинет команду Stewart-Haas Racing по окончании сезона
00:16 Владельцы Формулы-1 с 2021 года планируют ввести потолок бюджетов
12 сентября 2017, вторник
23:58 «Мерседес» подписал партнёрское соглашение с компанией Rubrik
22:19 «Порше» может вернуться в Формулу-1, выкупив «Ред Булл»
21:17 Верляйн: гонка в Сингапуре — любимая в сезоне
Все новости RSS
Партнерский контент