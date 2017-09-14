Квят про уход Сайнса: видите, как я плачу?

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят едко пошутил в ответ на вопрос о том, что чувствует из-за потенциального ухода из команды Карлоса Сайнса-младшего.

«Мне очень грустно. Видите, как я плачу?

Что бы ни случилось, рано или поздно мы снова можем оказаться в одной команде. Но я не знаю, что будет. Это его будущее, не моё", — цитирует Квята F1i.

Также россиянин прокомментировал ситуацию со своим контрактом, который пока не продлён на 2018 год.

«Сначала команде надо разобраться со своим будущим. Думаю, когда всё станет ясно, мне сообщат. Но я не волнуюсь из-за этой ситуации. Чем быстрее я узнаю, тем лучше, но давить на команду в трудное время не стану. Я понимающий человек, так что дам им сосредоточиться на самом важном», — сказал Квят.