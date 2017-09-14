Алонсо, вероятно, не будет принимать участие в гонке «Инди 500» в 2018 году

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо, дал понять, что в случае подписания нового контракта со своей командой, он откажется от идеи участия в гонке «Инди 500» в 2018 году.

«Тройная корона автоспорта, в будущем, очевидная цель для меня. Но я согласен со словами Зака Брауна о том, что если я останусь в Формуле-1, это будет значить, что я верю в возможность выигрывать. Потому, я не буду пропускать Гран-при Монако.

Мой приоритет — выигрывать в Формуле-1, ну а тройная корона — дальняя перспектива. Она подразумевает победу в трёх гонках, а не только в гонке «Инди 500». Так что у меня будет много возможностей превратить следующий сезон во что-то по-настоящему фантастическое", — цитирует Алонсо NBC Sports.