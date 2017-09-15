Феттель: теоретически, в Сингапуре «Феррари» лучше «Мерседеса»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Сингапура, а также прокомментировал предыдущий этап в Италии.

«Конечно, то, что мы не выиграли в Италии, не самое лучшее, что могло произойти. Но я верю в команду и было очень здорово чувствовать страстную поддержку итальянских фанов.

Что касается предстоящего этапа в Сингапуре, в теории, здесь мы лучше, чем «Мерседес». Но я ожидаю, очень плотную борьбу. По ходу сезона уже очевидно, что подходит трасса «Феррари» или «Мерседесу», борьба в гонке всё равно остаётся очень напряженной.

На трассе в Сингапуре сложно обгонять, но мне нравится эта гонке. Конечно, наша цель в ней очевидна. В целом же, впереди ещё много гонок и много возможностей набрать очки", — цитирует немца пресс-служба «Феррари».