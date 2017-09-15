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Райкконен: в «Феррари» всегда находят нюансы, которые требуют прогресса

15 сентября 2017, пятница. 00:11 Авто

Пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями от Гран-при Сингапура, который состоится в предстоящие выходные на трассе Марина Бей.

«Нас ждёт очередная гонка. Завтра у нас будут свободные практики и лишь тогда мы сможем понять, каково положение вещей. Нам всегда есть над чем работать и в „Феррари“ всегда находят нюансы, которые требуют прогресса и усовершенствования.

Тот факт, что нас ждёт ночная гонка, не так уж и важен. Важно лишь то, каким образом для нас пройдёт эта гонка", — приводит слова Райкконена пресс-служба «Феррари».

Источник: Scuderia Ferrari Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Кими Райкконен Формула-1 Гран-при Сингапура
Новости. Авто
15 сентября 2017, пятница
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