Райкконен: в «Феррари» всегда находят нюансы, которые требуют прогресса

Пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями от Гран-при Сингапура, который состоится в предстоящие выходные на трассе Марина Бей.

«Нас ждёт очередная гонка. Завтра у нас будут свободные практики и лишь тогда мы сможем понять, каково положение вещей. Нам всегда есть над чем работать и в „Феррари“ всегда находят нюансы, которые требуют прогресса и усовершенствования.

Тот факт, что нас ждёт ночная гонка, не так уж и важен. Важно лишь то, каким образом для нас пройдёт эта гонка", — приводит слова Райкконена пресс-служба «Феррари».