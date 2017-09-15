Формула-1. Гран-при Сингапура. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

15 сентября на уличной трассе «Марина Бей» в Сингапуре состоятся пятничные тренировки 14-го этапа сезона-2017 Формулы-1 — Гран-при Сингапура. Первая сессия свободной практики стартует в 11:30 по московскому времени, вторая начнётся в 15:30.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободной практики Формулы-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Сингапура.



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Сингапура.