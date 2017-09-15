Грожан: в Сингапуре рискуешь получить тепловой шок

Пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал, что представляет наибольшую опасность на Гран-при Сингапура.



«Выносливость развивается, но существует высокая вероятность того, что мы можем получить тепловой шок и оказаться в очень плохой ситуации. Обычно телу удаётся выдержать гонку, но после клетчатого флага всё отключается.



Ключевой момент состоит в том, что нужно пить на протяжении всей гонки, хотя это непросто. Уже на стартовой решётке, когда вы сидите в кокпите, вы потеете и думаете: «Мне нужно будет провести тут два часа, и будет только жарче». Мы знаем, что это одно из испытаний в году», — цитирует Грожана Autosport.