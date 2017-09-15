Организаторы Гран-при Сингапура подписали новый четырёхлетний контракт с Ф-1

Организаторы Гран-при Сингапура подписали новый четырёхлетний контракт с Формулой-1. Это означает, что Сингапур гарантированно останется в календаре Формулы-1, по крайней мере, до 2021 года. О заключении контракта было официально объявлено на специально созванной 15 сентября пресс-конференции в Сингапуре.



«Гран-при Сингапура — это знаковая гонка Формулы-1, поэтому мы рады её сохранить в календаре ещё на четыре года. Это первая ночная гонка в Ф-1 и одно из самых захватывающих событий в календаре, которое проводится на фоне потрясающего фона залива «Марина Бей», — заявил руководитель Формулы-1 Чейз Кэри на пресс-конференции.

