Риккардо продолжит пить шампанское из ботинка на подиуме

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо принял решение сохранить свою традицию выпивания шампанского из ботинка на подиуме. Ранее австралиец заявил о том, что вероятнее всего откажется о неё, однако получил множество призывов сохранить традицию.



«Если я выиграю, это (данный ритуал) вернётся. У меня было много отрицательных отзывов (после объявления об отказе от него), поэтому, я думаю, что это останется. Все этого хотят. Я был удивлён тем, насколько это всем нравилось по всему миру. Я думаю, что это останется, пока я не получу вирусного заболевания от этого, я буду продолжать», — цитирует Eurosport.