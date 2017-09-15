«Торо Россо» и «Хонда» объявили о многолетнем контракте

Итальянская команда Формулы-1 «Торо Россо» и японский автопроизводитель «Хонда» подтвердили подписание многолетнего соглашения, по которому итальянцы будут использовать двигатели из Японии. Ранее «Торо Россо» расторг контракт с «Рено», а «Хонда» — с «Маклареном».



«Все в нашей команде с нетерпением ждут работы с „Хондой“. С того момента как основатель компании Соичиро Хонда выставил свои мотоциклы на соревнования, гонки всегда были центральной частью духа компании. Это захватывающий вызов, и я надеюсь, что обе стороны получат огромную пользу от совместного развития. „Хонда“ как поставщик моторов завоевала пять титулов в личном зачёте и шесть — в командном. Это наследие вместе с нашей полной уверенностью в способности „Хонды“ добиться успеха заставляют меня верить, что вместе мы добьёмся продуктивного будущего», — отметил глава «Торо Россо» Франц Тост.



«Макларен» подтвердил разрыв с «Хондой» и перейдёт на моторы «Рено»