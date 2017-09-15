«Рено»: «Макларен» будет атаковать нас, и соперничество принесёт всем пользу

Президент «Рено Спорт» Жером Столл прокомментировал подписание трёхлетнего соглашения на поставку французских двигателей команде «Макларен».



«Это стратегическое решение для „Рено Спорт“. „Рено“ впервые будет работать с „Маклареном“, и мы горды, что достигли соглашения с организацией, у которой столь богатая история в Формуле-1. Этот альянс — не только технический и спортивный, но также он несёт маркетинговые и коммуникационные преимущества. Мы знаем, что „Макларен“ будет бороться с нами на трассе, и это соперничество принесёт всем пользу», — приводит слова Столла пресс-служба «Макларена».

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