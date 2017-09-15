«Хонда»: мы рады начать новую главу нашей истории в Ф-1 с «Торо Россо»

Президент и исполнительный директор Honda Motor Co. Такахиро Хатиго прокомментировал заключение соглашения о партнёрстве с командой «Торо Россо», которая начнёт использовать моторы японского производителя со следующего года.



«Торо Россо» — это опытная команда с молодой энергией и историей воспитания будущих звёзд. Все в «Хонде» с нетерпением ждут начала работы с «Торо Россо», и мы рады начать эту новую главу нашего путешествия в Формуле-1 с ними.



Я хотел бы выразить признательность Liberty Media и ФИА за их сотрудничество в реализации этого партнёрства. «Хонда» и «Торо Россо» будут работать как одна команда, чтобы вместе достичь прогресса и успеха в будущем. Мы ценим поддержку болельщиков, приступая к этому вызову», — цитирует Хатиго пресс-служба «Торо Россо».

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