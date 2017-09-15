Сайнс выложил своё фото в кокпите «Рено» 11-летней давности

Испанский гонщик Карлос Сайнс прокомментировал известие о том, что в 2018 году он на правах аренды будет выступать за заводскую команду «Рено». Сайнс выложил свою детскую фотографию 11-летней давности, на которой он сидит в кокпите болида «Рено».



«Кто бы сказал этому маленькому мальчику, что спустя 11 лет он будет выступать за эту команду! Это огромная честь. Спасибо, „Рено“, — написал Сайнс.

Посмотреть фотографию можно в "твиттере" Карлоса.

Согласно условиям соглашения «Рено» и «Ред Булл», права на испанца по-прежнему остаются у австрийского концерна.