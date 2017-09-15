«Торо Россо»: мы минимизируем влияние смены двигателя на развитие нового шасси

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки прокомментировал заключение партнёрского соглашения с «Хондой», которая будет оснащать итальянскую команду двигателями с 2018 года.



«Мы очень рады нашему новому партнёрству с «Хондой» и возможностями, которые оно предоставляет. И мы немедленно приступаем к работе. Речь идёт об адаптации наших планов, а не о глобальных изменениях. Мы находимся в процессе перепланировки нашей проектной и производственной деятельности совместно с «Хондой», чтобы вместе уложиться во все важные для обеих сторон сроки.



С учётом времени года есть некоторые сложности, однако команда «Торо Россо» сталкивалась со многими сложными задачами в прошлом и обладает гибкостью в решении таких вопросов. Мы усердно работаем над тем, чтобы не только перепроектировать схему установки силового блока, но также удостовериться, что это окажет минимальный эффект или вообще никакого эффекта на развитие болида на 2018 год. Это наша текущая цель.



Архитектура автомобиля будет меняться в соответствии с требованиями силовой установки. В настоящее время мы изучаем конструкции нашего шасси и коробки передач, которые будут адаптированы соответствующим образом. Так как мы будем работать над схемой установки двигателя совместно с «Хондой», то с самого начала максимизируем потенциал всего пакета. Мы с нетерпением ждём сильного, стабильного и активного сотрудничества с «Хондой», — цитирует Ки пресс-служба «Торо Россо».

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