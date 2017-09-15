«Макларен»: двигатель «Рено» даст возможность существенно продвинуться вверх

Исполнительный председатель совета директоров и глава исполнительного комитета McLaren Group шейх Мохаммед бин Аль-Халифа прокомментировал решение команды подписать контракт на использование турбомоторов «Рено».

«Макларен» с моторами «Рено» — это новая и захватывающая концепция в Формуле-1, но самое важное, что это партнёрство даёт нам разные возможности для борьбы вместе с другими командами с двигателями «Рено». У нас в «Макларене» есть мотивация, желание и ресурсы, чтобы быть конкурентоспособной силой в 2018 году. Двигатель «Рено» даёт нам возможность сделать существенный шаг вверх по решётке. Сегодняшнее объявление начинает свежую главу в истории «Макларена» — и мы не можем дождаться её начала», — приводит слова Аль-Халифы пресс-служба «Макларена».