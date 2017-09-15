«Хонда»: досадно, что наши с «Маклареном» пути должны разойтись

Президент и исполнительный директор Honda Motor Co. Такахиро Хатиго прокомментировал решение о досрочном прекращении сотрудничества с «Маклареном» после сезона-2017. «Макларен» перейдёт на двигатели «Рено», а «Хонда» станет мотористом «Торо Россо».



«Досадно, что наши с „Маклареном“ пути должны разойтись до того, как мы реализуем наши амбиции, однако мы приняли решение с верой, что это лучшее решение для каждой из сторон. От лица „Хонды“ я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность болельщикам, которые сильно поддерживали команду, а также гонщиков, членов команды и каждого, кто был вовлечён в работу. Болельщики разделяли с нами радости и разочарование с того момента, как мы начали подготовку к возвращению в Ф-1 в 2015 году. „Хонда“ продолжит бороться вместе с „Маклареном“ до конца сезона-2017, а затем продолжит свою работу в Ф-1 и за её пределами в 2018-м», — приводит слова Хатиго пресс-служба «Макларена».

«Хонда»: мы рады начать новую главу нашей истории в Ф-1 с «Торо Россо»