Брандл: партнёрство «Макларена» с «Рено» — это «брак по необходимости»

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл прокомментировал решение «Макларена» расторгнуть партнёрское соглашение с «Хондой» и перейти на моторы «Рено» с 2018 года.



«Я не думаю, что кто-то получил то, что хочет. Они перетасовали колоду, но карты остались те же.



Основная проблема состоит в том, что нет достаточного количества двигателей на выбор. Все хотят хорошего поставщика или работать с моторами «Мерседес» либо «Феррари». Все надеются, что разрывы (по мощности моторов) сократятся. Но я ни от кого не слышал, что они получили то, чего хотели. Так что это «брак по необходимости», а не по желанию.



Я вижу проблему «Макларена». У них было три сезона ужасных результатов и двойных сходов. Им не хватило способности поддерживать позитивный настрой и полагать, что всё образуется. Они должны были что-то сделать для своих спонсоров, владельцев, пилотов и болельщиков», — цитирует Брандла Sky Sports.