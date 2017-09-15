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Риккардо — лучший на второй тренировке Гран-при Сингапура, Квят — тринадцатый

15 сентября 2017, пятница. 17:05 Авто

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Сингапура. Второе время у его партнёра по команде Макса Ферстаппена. Тройку лучших замкнул лидер чемпионата Льюис Хэмилтон.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал тринадцатое время.

Формула-1. Гран-при Сингапура. 15 сентября. Первая тренировка

Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1:40,852
Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,556
Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,703
Валттери Боттас («Мерседес») +1,252
Нико Хюлькенберг («Рено») +1,596
Стоффель Вандорн («Макларен») +1,649
Фернандо Алонсо («Макларен») +1,936
Серхио Перес («Форс Индия») +1,974
Кими Райкконен («Феррари») +1,983
Эстебан Окон («Форс Индия») +2,202
Себастьян Феттель («Феррари») +2,252
Карлос Сайнс («Торо Россо») +2,384
Дании Квят («Торо Россо») +2,756
Джолион Палмер («Рено») +2,943
Фелипе Масса («Уильямс») +2,984
Лэнс Стролл («Уильямс») +3,449
Кевин Магнуссен («Хаас») +3,565
Ромен Грожан («Хаас») +4,076
Паскаль Верляйн («Заубер») +4,821
Маркус Эрикссон («Заубер») +4,869.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Заубер Макларен Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Феррари Форс Индия Хаас Ф-1 Формула-1 Гран-при Сингапура
Новости. Авто
15 сентября 2017, пятница
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14:40 «Хонда»: мы рады начать новую главу нашей истории в Ф-1 с «Торо Россо»
14:10 Марко: «Ред Булл» будет внимательно следить за прогрессом Сайнса в «Рено»
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13:58 Сайнс: траектория развития «Рено» впечатляет, это новая глава в моей карьере
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11:04 Росберг стал менеджером Кубицы
10:56 Организаторы Гран-при Сингапура подписали новый четырёхлетний контракт с Ф-1
10:21 Грожан: в Сингапуре рискуешь получить тепловой шок
09:47 Пилоты «Ред Булл» устроили соревнование по поеданию дуриана
09:00 Формула-1. Гран-при Сингапура. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
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14 сентября 2017, четверг
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21:59 Перес: в топ-командах нет места, я близок к подписанию контракта с «Форс Индия»
21:37 В DTM пересмотрели правило весового гандикапа до конца сезона
20:04 Гелаэл заменит Сайнса-младшего на тренировке Гран-при Сингапура
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17:40 Сайнс-младший: слухи о моём переходе — хороший сигнал
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16:01 Райкконен: «Феррари» фаворит в Сингапуре? Эти слова ничего не значат
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14:23 Палмер: я буду гоняться за «Рено» вплоть до Абу-Даби
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