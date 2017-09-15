Риккардо — лучший на второй тренировке Гран-при Сингапура, Квят — тринадцатый

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Сингапура. Второе время у его партнёра по команде Макса Ферстаппена. Тройку лучших замкнул лидер чемпионата Льюис Хэмилтон.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал тринадцатое время.

Формула-1. Гран-при Сингапура. 15 сентября. Первая тренировка

Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1:40,852

Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,556

Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,703

Валттери Боттас («Мерседес») +1,252

Нико Хюлькенберг («Рено») +1,596

Стоффель Вандорн («Макларен») +1,649

Фернандо Алонсо («Макларен») +1,936

Серхио Перес («Форс Индия») +1,974

Кими Райкконен («Феррари») +1,983

Эстебан Окон («Форс Индия») +2,202

Себастьян Феттель («Феррари») +2,252

Карлос Сайнс («Торо Россо») +2,384

Дании Квят («Торо Россо») +2,756

Джолион Палмер («Рено») +2,943

Фелипе Масса («Уильямс») +2,984

Лэнс Стролл («Уильямс») +3,449

Кевин Магнуссен («Хаас») +3,565

Ромен Грожан («Хаас») +4,076

Паскаль Верляйн («Заубер») +4,821

Маркус Эрикссон («Заубер») +4,869.