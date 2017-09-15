Риккардо — лучший на второй тренировке Гран-при Сингапура, Квят — тринадцатый

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Сингапура. Второе время у его партнёра по команде Макса Ферстаппена. Тройку лучших замкнул лидер чемпионата Льюис Хэмилтон.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал тринадцатое время.
Формула-1. Гран-при Сингапура. 15 сентября. Первая тренировка
Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1:40,852
Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,556
Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,703
Валттери Боттас («Мерседес») +1,252
Нико Хюлькенберг («Рено») +1,596
Стоффель Вандорн («Макларен») +1,649
Фернандо Алонсо («Макларен») +1,936
Серхио Перес («Форс Индия») +1,974
Кими Райкконен («Феррари») +1,983
Эстебан Окон («Форс Индия») +2,202
Себастьян Феттель («Феррари») +2,252
Карлос Сайнс («Торо Россо») +2,384
Дании Квят («Торо Россо») +2,756
Джолион Палмер («Рено») +2,943
Фелипе Масса («Уильямс») +2,984
Лэнс Стролл («Уильямс») +3,449
Кевин Магнуссен («Хаас») +3,565
Ромен Грожан («Хаас») +4,076
Паскаль Верляйн («Заубер») +4,821
Маркус Эрикссон («Заубер») +4,869.