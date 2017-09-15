Феттель: повезло, что я смог продолжить сессию

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги пятничных практик на Гран-при Сингапура, отметив, что после повреждения болида лишь везение позволило ему продолжить сессию.

«Это был не совсем идеальный день. Мне вообще повезло, что я смог продолжить сессию. Практики выдались сложными и у нас были проблемы с балансом. После такого теряешь уверенность.

Теперь, посмотрим, что нам удастся сделать завтра. Мы попробуем несколько вещей. Это не первая проблемная пятница, уверен, что завтра мы будем близки к лидирующим позициям. Очевидно, что мы оба недовольные сегодняшним днём, но у нас достаточно времени, чтобы найти решение проблемы", — цитирует немца Motorsport.