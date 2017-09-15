Райкконен: сегодня не так много вещей имели смысл

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал итоги пятничных практик на Гран-при Сингапура, дав понять, что завтра он ожидает совершенно иных результатов.

«В целом, это был тяжёлый день. Сегодня не так много вещей имело смысл и нам предстоит много работы. Мы не там, где ожидали быть перед стартом уик-энда. Но мы продолжаем работать и уверенны, что сможем прогрессировать. Такие проблемы возникают не в первый раз, но сегодня лишь пятница», — цитирует Райкконена Motorsport.

На первой и второй практике Гран-при Сингапура Райкконен показал седьмое и девятое время соответственно.