Хэмилтон: нет ничего вне пределов досягаемости «Мерседеса»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура. Во второй практике британец стал третьим позади пилотов «Ред Булл».

«У нас был чистый день, мы отработали сессии без проблем. Было весьма жарко, нелегко справиться с условиями, но сцепление с трассой было относительно хорошим. Очевидно, сегодня была плотная борьба, и нам ещё нужно внести улучшения в машину. Похоже, „Ред Булл“ очень силён, они примерно на одном уровне с „Феррари“, так что нам надо поработать. Но нет ничего вне пределов нашей досягаемости», — приводит слова Хэмилтона GPupdate.