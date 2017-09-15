Алонсо: «Макларен» должен обеими руками хвататься за возможность набрать очки

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги пятничных практик на Гран-при Сингапура, заявив, что результат показанный командой, в целом был ожидаем.

«Наша скорость сегодня была хороша. В целом, мы там где и ожидали быть. Мы знали, что на этой трассе будем более конкурентоспособными, чем в Спа и Монеце. Наши обе машины в топ-10, мы надеемся повторить этот же результат в субботу и в воскресенье. Нам нужны эти очки. „Макларен“ занимает лишь девятое место в Кубке конструкторов и мы должны обеими руками хвататься за возможность набрать очки», — цитирует испанца пресс-служба «Макларена».