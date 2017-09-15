Боттас: были проблемы со сцеплением, автомобиль вёл себя довольно нервно

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от пятничных свободных практик на Гран-при Сингапура, посетовав на некоторые проблемы с болидом.

«Мы внесли серьёзные изменения в настройки между первой и второй сессиями, но все равно не смогли подобрать верные регулировки. Ещё есть над чем поработать на основе того, что мы сегодня изучили. У меня были проблемы со сцеплением и балансом машины.

Автомобиль вёл себя довольно нервно, так что было нелегко верить ему, когда атакуешь. Это главная вещь, над которой нам необходимо поработать, чтобы я смог поднять свой уровень уверенности", — приводит слова Боттаса GPUpdate.