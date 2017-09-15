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Хюлькенберг: хорошее начало уик-энда, весь день был доволен машиной

15 сентября 2017, пятница. 19:59 Авто

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг остался доволен пятничными свободными практиками на Гран-при Сингапура, отметив хорошую работу болида.

«У нас в Сингапуре была стандартная и при этом позитивная пятница. Скорость во второй практике была довольно хорошей. Я был доволен машиной весь день, и сейчас это самое главное. Определённо, был хороший баланс и гармония, хотя всегда есть пространство для прогресса. Но, определённо, это хорошее начало уик-энда», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба его команды.

Источник: Renault Sport Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Нико Хюлькенберг Формула-1 Гран-при Сингапура
Новости. Авто
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