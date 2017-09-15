Алонсо хочет больше узнать о «Рено» перед решением о контракте

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что перед окончательным решении о продлении контракта со своей нынешней командой на следующий сезон он хочет получить больше информации о планах новых мотористов «Макларена». С 2018 года британцы перейдут на моторы «Рено».



«У меня нет данных насчёт ожиданий „Рено“ и запланированных ими на следующий год улучшений. Так что после этой гонки я постараюсь это выяснить, выйти на связь с теми, кто знает больше про их планы. А уже после этого приму решение. Пока у меня нет информации, я получил новости сегодня.



Вы никогда не знаете, хорошее это решение для команды или плохое, но раз „Макларен“ подумал, что пришло время разойтись с „Хондой“ и пойти к „Рено“, то это потому, что у них хорошая информация насчёт следующего года. Надеюсь, это решение вновь отправит „Макларен“ на позиции, к которым, как все считают, он принадлежит. То есть к подиумам и титулам», — приводит слова Алонсо Autosport.