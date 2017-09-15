Тост — о пилотах «Торо Россо» в 2018 году: готовы рассмотреть запросы «Хонды»

Глава «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал различные слухи о составе пилотов команды на 2018 год. По его словам, решение будет принимать «Ред Булл», но также в Фаэнце готовы выслушать и предложения от «Хонды».

«На данный момент у нас есть два достаточно хороших и конкурентоспособных пилота. Допускаем, что в таком составе мы и завершим нынешний чемпионат. Что касается 2018 года, то решение о составе пилотов будет принимать „Ред Булл“, но вместе с тем мы готовы рассмотреть и запросы наших партнёров из „Хонды“», — цитирует Тоста Motorsport.