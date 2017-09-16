Эрикссон рассказал о возможности перехода в «Уильямс»

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон рассказал, что может перейти в «Уильямс» по окончании сезона.

«Слухов сейчас ходит много. Знаю, что мои менеджеры поддерживают контакт с „Заубером“ и несколькими другими командами, включая „Уильямс“. В ближайшие недели мы увидим, что будет. Сейчас захватывающее время», — приводит слова Эрикссона Expressen.

Эрикссон выступает в Формуле-1 с 2014 года. За неполные четыре года шведский пилот набрал 9 очков. Лучший результат в его карьере — восьмое место на Гран-при Австралии-2015.