Ки: «Торо Россо» уже в процессе перепланировки болида на 2018 год

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки уверен, что успешно адаптирует болид под силовую установку «Хонды».

«Мы очень довольны партнёрством с „Хондой“ и возможностями, которое оно даёт. И мы немедленно начинаем работать. Дело в адаптации планов, а не массовых изменениях. Мы в процессе перепланироваки своего проекта и производственной работы для сочетания с „Хондой“, чтобы обе стороны уложились в важный дедлайн.

Учитывая сроки, трудности есть, но у «Торо Россо» было много тяжёлых задач со сроками в прошлом, и гибкость позволяла с ними справиться. Мы будем много работать не только над изменением проекта для установки нового силового блока, но также убедимся, что это окажет минимальный эффект на наши планы на 2018 год.

Архитектура машины изменится под требования мотора, и мы уже пересматриваем строение шасси и коробки передач, чтобы адаптировать их. Так же мы будем плотно работать с «Хондой», чтобы максимально использовать потенциал нашей и их техники. Мы ждём сильного, стабильного и полезного сотрудничества с коллегами из «Хонды», — цитирует Ки GP Update.